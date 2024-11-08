"Барселона" готовится к новому предательству: подробности

"Барселона" готовится к худшему и предполагает, что повторится случай Усмана Дембеле. Потому что в команде есть топ-игрок, который тоже играет не лучшим образом, и он отклоняет все предложения о продлении контракта. Речь идет о нидерландском полузащитнике Френки де Йонге, передают Vesti.kz.

"Барселона" закрыла двери предателю-игроку: подробности

По информации El Nacional, в прошлом году Дембеле перешел в "Пари Сен-Жермен" за 50 миллионов евро, тогда как до конца контракта с "Барселоной" у французского форварда оставалось 10 месяцев. При этом он обещал, что не покинет каталонский клуб, в котором на него очень рассчитывал бывший главный тренер Хави Эрнандес. В течение многих месяцев с Дембеле велись переговоры о продлении контракта, но он категорически отказался его продлевать и ушел в ПСЖ за вышеназванную сумму (такая опция выкупа была прописана в контракте).

"Барселона" готовится к худшему и предполагает, что Де Йонг может последовать примеру Дембеле. Соглашение нидерландца с "сине-гранатовыми" истекает в 2026 году, и он является самым высокооплачиваемым игроком команды. Предполагалось, что он пролонгирует контракт и согласится на значительное снижение зарплаты, но на данный момент он это не сделал.

В "Барселоне" подозревают, что Де Йонг ведет переговоры с другими командами и даже имеет устную договоренность с некоторыми из них. В каталонском клубе опасаются, что он может уйти в статусе свободного агента, оставив "сине-гранатовых" без компенсации. Хотя в свое время "Барса" заплатила за его трансфер "Аяксу" более 85 миллионов евро.

ПСЖ, в свою очередь, не прочь подписать Де Йонга и следит за развитием ситуации, как это было в случае с Дембеле.

Де Йонг провел 3 матча в нынешнем сезоне Ла Лиги, результативными действиями не отметился.