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Шахматы
Вчера 23:24
 

Бибисара Асаубаева выиграла бронзу Гран-при в Шымкенте

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Бибисара Асаубаева выиграла бронзу Гран-при в Шымкенте ©instagram.com/kzchessfederation

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала бронзовой призеркой на завершившемся женском Гран-при в Шымкенте, передают Vesti.kz.

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Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала бронзовой призеркой на завершившемся женском Гран-при в Шымкенте, передают Vesti.kz.

Асаубаева, как и Ставрула Цолакиду из Греции, набрала 5 очков.

Первое место по итогам девяти туров заняла российская шахматистка Александра Горячкина, набравшая 7 очков.

Второй стала экс-чемпионка мира, китаянка Тань Чжунъи (6,5 очка).

Напомним, Асаубаева является двукратной чемпионкой мира по блицу (2021, 2022) — в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой в этом виде состязаний. Также она выигрывала серебро чемпионата мира по рапиду (2021) и чемпионат Азии (2021).

Асаубаева Бибисара Шахматы Шымкент

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