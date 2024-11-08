Бибисара Асаубаева выиграла бронзу Гран-при в Шымкенте

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала бронзовой призеркой на завершившемся женском Гран-при в Шымкенте, передают Vesti.kz.

Асаубаева, как и Ставрула Цолакиду из Греции, набрала 5 очков.

Первое место по итогам девяти туров заняла российская шахматистка Александра Горячкина, набравшая 7 очков.

Второй стала экс-чемпионка мира, китаянка Тань Чжунъи (6,5 очка).

Напомним, Асаубаева является двукратной чемпионкой мира по блицу (2021, 2022) — в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой в этом виде состязаний. Также она выигрывала серебро чемпионата мира по рапиду (2021) и чемпионат Азии (2021).