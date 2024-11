Источник рассказал подробности о будущем Неймара

В настоящее время между Неймаром и "Аль-Хилялем" не ведутся переговоры о расторжении контракта, передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

Отмечается, что форварду ничего неизвестно о подобных событиях. Его контракт рассчитан до 2025 года, и 32-летний футболист продолжает получать зарплату в обычном режиме.

Из-за мышечной травмы бразильская суперзвезда выбыл из строя на 6-8 недель. После восстановления Неймар планирует вернуться и снова начать работать над собой. Его главной целью остается участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

