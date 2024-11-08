Неймара "кинули" на 15 миллионов евро прямо у поля

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар стал жертвой необычного инцидента, лишившись дорогостоящего кольца прямо на поле, сообщают Vesti.kz.

Во время выхода на игру бразилец приветствовал болельщиков, давая "пять", и в этот момент один из фанатов сумел незаметно снять украшение с его пальца.

Пройдя несколько шагов, Неймар заметил пропажу, бросив взгляд на руку, а затем - на трибуны. По информации Diario Sport, уже через несколько часов кольцо появилось в продаже с невероятным ценником почти в 15 миллионов евро.

Ранее также ходили слухи о том, что 32-летний Неймар может покинуть "Аль-Хиляль" и вернуться в свой родной клуб "Сантос".