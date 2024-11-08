Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 13:03
 

Неймара "кинули" на 15 миллионов евро прямо у поля

  Комментарии

Поделиться
Неймара "кинули" на 15 миллионов евро прямо у поля ©instagram.com/neymarjr/

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар стал жертвой необычного инцидента, лишившись дорогостоящего кольца прямо на поле, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар стал жертвой необычного инцидента, лишившись дорогостоящего кольца прямо на поле, сообщают Vesti.kz.

Во время выхода на игру бразилец приветствовал болельщиков, давая "пять", и в этот момент один из фанатов сумел незаметно снять украшение с его пальца.

Пройдя несколько шагов, Неймар заметил пропажу, бросив взгляд на руку, а затем - на трибуны. По информации Diario Sport, уже через несколько часов кольцо появилось в продаже с невероятным ценником почти в 15 миллионов евро.

Ранее также ходили слухи о том, что 32-летний Неймар может покинуть "Аль-Хиляль" и вернуться в свой родной клуб "Сантос".

Неймар Саудовская Аравия Футбол

Реклама

Живи спортом!