Неймара "кинули" на 15 миллионов евро прямо у поля
Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар стал жертвой необычного инцидента, лишившись дорогостоящего кольца прямо на поле, сообщают Vesti.kz.
Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар стал жертвой необычного инцидента, лишившись дорогостоящего кольца прямо на поле, сообщают Vesti.kz.
Во время выхода на игру бразилец приветствовал болельщиков, давая "пять", и в этот момент один из фанатов сумел незаметно снять украшение с его пальца.
Пройдя несколько шагов, Неймар заметил пропажу, бросив взгляд на руку, а затем - на трибуны. По информации Diario Sport, уже через несколько часов кольцо появилось в продаже с невероятным ценником почти в 15 миллионов евро.
Ранее также ходили слухи о том, что 32-летний Неймар может покинуть "Аль-Хиляль" и вернуться в свой родной клуб "Сантос".
A #Neymar 🇧🇷 le sacaron su anillo mientras saludaba y luego apareció a la venta por más de €14 mil euros 💶 Ni en la favela eran tan rápidos 💍 pic.twitter.com/VnOpAc0YLY— FUTER (@FUTERweb) November 7, 2024
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