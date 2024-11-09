Клуб Роналду одержал очередную победу в Саудовской Аравии

В матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" одержал еще одну победу. В гостях команда оказалась сильнее "Аль-Рияда", передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась минимальной победой гостей - 0:1. Единственный гол на 41-й минуте забил сенегальский форвард Садио Мане.

39-летний лидер и капитан победителей Криштиану Роналду провел на поле всю встречу, но голевыми действиями не отметился.

После десяти туров на счету "Аль-Насра" 22 набранных очка. Команда замыкает топ-3. Что же касается "Аль-Рияда", то команда идет на седьмом месте, набрав 14 баллов.