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Клуб Роналду одержал очередную победу в Саудовской Аравии

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Клуб Роналду одержал очередную победу в Саудовской Аравии ©ФК "Аль-Наср"

В матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" одержал еще одну победу. В гостях команда оказалась сильнее "Аль-Рияда", передает корреспондент Vesti.kz.

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В матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" одержал еще одну победу. В гостях команда оказалась сильнее "Аль-Рияда", передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась минимальной победой гостей - 0:1. Единственный гол на 41-й минуте забил сенегальский форвард Садио Мане.

39-летний лидер и капитан победителей Криштиану Роналду провел на поле всю встречу, но голевыми действиями не отметился.

После десяти туров на счету "Аль-Насра" 22 набранных очка. Команда замыкает топ-3. Что же касается "Аль-Рияда", то команда идет на седьмом месте, набрав 14 баллов.

Футбол Саудовская Аравия Роналду Криштиану Португалия

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