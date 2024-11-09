Казахстанец помог своей команде в европейском чемпионате

21-летний казахстанский защитник Александр Широбоков поучаствовал в победе своей команды. В 28-м туре чемпионата Беларуси "Славия Мозырь", за которую он выступает, набрала три очка в копилку, сообщают Vesti.kz.

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Домашний матч против "Нафтана" из Новополоцка закончился минимальной победой - 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил местный полузащитник Александр Джигеро. Он известен казахстанским любителям футбола по выступлению за "Окжетпес" в первой половине сезона-2023 (провел 12 матчей).

Футболист молодежной сборной Казахстана Широбоков, арендованный "Славией" у "Кайрата" до конца сезона, отыграл матч целиком.

В 13 матчах за "Славию" он забил один гол и заработал три предупреждения.

За два тура до конца первенства "Славия" занимает десятое место, набрав 34 очка. Что касается "Нафтана", то команда идет на 14-й позиции с 22 баллами.