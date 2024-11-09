Опытный футболист "Астаны" анонсировал свой уход из клуба

35-летний защитник "Астаны" Тимур Досмагамбетов с большой долей вероятности покинет столичный клуб по итогам сезона-2024. Эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентом Legalbet.kz, передают Vesti.kz.

"Покину ли "Астану" по окончании этого сезона? Скорее всего, да", - сказал Досмагамбетов.

Контракт флангового защитника с "Астаной" действует до конца 2024 года. В этом сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, в которых отметился ассистом и заработал одно предупреждение.

В стан столичных он перешел летом 2022-го из карагандинского "Шахтера". Что касается выступлений за сборную Казахстана, то за нее он провел 21 матч, в которых сделал одну результативную передачу.