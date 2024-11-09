Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:25
 

Опытный футболист "Астаны" анонсировал свой уход из клуба

  Комментарии

Поделиться
Опытный футболист "Астаны" анонсировал свой уход из клуба ©ФК "Астана"

35-летний защитник "Астаны" Тимур Досмагамбетов с большой долей вероятности покинет столичный клуб по итогам сезона-2024. Эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентом Legalbet.kz, передают Vesti.kz.

Поделиться

35-летний защитник "Астаны" Тимур Досмагамбетов с большой долей вероятности покинет столичный клуб по итогам сезона-2024. Эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентом Legalbet.kz, передают Vesti.kz.

"Покину ли "Астану" по окончании этого сезона? Скорее всего, да", - сказал Досмагамбетов.

Контракт флангового защитника с "Астаной" действует до конца 2024 года. В этом сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, в которых отметился ассистом и заработал одно предупреждение.

В стан столичных он перешел летом 2022-го из карагандинского "Шахтера". Что касается выступлений за сборную Казахстана, то за нее он провел 21 матч, в которых сделал одну результативную передачу.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол КПЛ Астана ФК Шахтер ФК Сборная РК по футболу Казахстан

Реклама

Живи спортом!