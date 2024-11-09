"Я не поступил бы так". Родри высказался о бойкоте "Реалом" церемонии награждения "Золотого мяча"

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри прокомментировал тот факт, что делегация "Реала" не присутствовала на церемонии "Золотого мяча", передают Vesti.kz.

Церемония награждения лучшего футболиста мира среди мужчин и женщин прошла 28 октября в Париже. У мужчин приз забрал Родри, а у женщин награду получила футболистка "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати.

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"Что вы хотите, чтобы я сказал? Что предпочел бы, чтобы они все присутствовали? Конечно, предпочел бы. Не хватало второго, третьего, четвертого лучших игроков и так далее. Мы хотим, чтобы в такой вечер присутствовали все лучшие игроки планеты. Лучшая команда года не присутствовала на церемонии, хотя были названы лучший тренер и лучший бомбардир. Я должен уважать решение каждого. Хотя я бы не поступил так же. Но они делают то, что хотят", - приводит слова Родри Marca.

Сообщалось, что бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор был уверен в своей победе и в самый последний момент отменил поездку в Париж, где заранее забронировал ресторан и подготовил праздничный костюм с аксессуарами.

В предыдущем сезоне Родри выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Англии с "Манчестер Сити", а со сборной Испании - чемпионат Европы-2024 в Германии, где был признан лучшим игроком.

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