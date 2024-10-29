В "Реале" нашли виновника поражения Винисиуса за "Золотой мяч"

В мадридском "Реале" возмущены итогами церемонии вручения "Золотого мяча"-2024, прошедшей накануне в парижском театре Шатле (Франция), передают Vesti.kz.

Обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Однако до церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер "Реала" Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет испанец.

В "королевском клубе" возмущены произошедшим и нашли виновника.

Президент Флорентино Перес и другие боссы "Реала" убеждены, что на ситуацию оказал большое влияние президент УЕФА Александер Чеферин. Причина заключается в том, что Перес и мадридский клуб поддерживают создание футбольной Суперлиги, а глава УЕФА выступает категорически против подобного турнира.

Добавим, что представители "Реала" отказались от посещения церемонии. Организаторов "Золотого мяча" решение мадридского клуба удивило.

"Золотой мяч"-2024: все победили номинаций и претенденты