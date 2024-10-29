Организаторы "Золотого мяча" разоблачили "Реал": клуб объявил бойкот

Главный редактор журнала France Football Венсан Гарсия рассказал о давлении со стороны мадридского "Реала", которые хотели узнать победителя "Золотого мяча"-2024 до церемонии, передают Vesti.kz.

"Реал "давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, мое молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились. Я неприятно удивлен, но не хочу тратить ночь на разговоры об этом. Я хочу поговорить о нашем победителе, Родри", - приводит слова Гарсии L'Equipe.

Также организаторов "Золотого мяча" удивило решение "Реала". Делегация мадридского клуба отказалась от посещения церемонии из-за того, что победа, предположительно, досталась не игрокам "Реала" Винисиусу Жуниору или Дани Карвахалю.

AS.com со ссылкой на EFE сообщает, что организаторы считают позицию "Реала" "уму непостижимой". Это связано с тем, что ни одному клубу не сообщалось, кто будет признан лучшим игроком по итогам сезона.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча"-2024 прошла накануне в Париже. Обладателем нагарды стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. По итогам голосования Виниуса занял второе место, а его парнер по "Реалу" Джуд Беллингем стал третьим.

"Золотой мяч"-2024: все победили номинаций и претенденты