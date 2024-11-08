"Золотой мяч": с каким отрывом Родри опередил Винисиуса

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри на 41 балл обошел бразильского форварда мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в голосовании на "Золотой мяч"-2024, передают Vesti.kz со ссылкой на L’Équipe.

Церемония награждения лучшего футболиста мира среди мужчин и женщин по версии France Football прошла 28 октября в Париже.

У мужчин приз забрал Родри, а у женщин награду получила представительница "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати.

В минувшем сезоне Родри выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Англии с "Ман Сити", а со сборной Испании - Евро-2024, где был признан лучшим игроком.

Между тем делегация мадридского "Реала" отказалась от посещения церемонии из-за того, что победа досталась не его игрокам - Винисиусу Жуниору или Дани Карвахалю.

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Сообщалось еще, что Винисиус был уверен в своей победе и заранее забронировал ресторан в центре Парижа, а также подготовил праздничный костюм с аксессуарами. В итоге ему пришлось все отменить.