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Футбол

Тимур Досмагамбетов

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Ордабасы пз 27
Казахстан пз
Место рождения
Кокшетау
Дата рождения
1 мая 1989 (31 год)
Пол
мужской
Рост, см
172
Вес, кг
63
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Ордабасы 4
Лига Европы 2019/20 Ордабасы 4
Кубок Казахстана по футболу 2019 Ордабасы 4
Премьер-Лига Казахстана 2019 Ордабасы 30 2+1 5
Чемпионат Европы по футболу 2020 Казахстан
Кубок Казахстана по футболу 2018 Ордабасы 2
Премьер-Лига Казахстана 2018 Ордабасы 30 3+6 7
Вторая лига Казахстана 2017 Окжетпес-М 1
Кубок Казахстана по футболу 2017 Окжетпес 1
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Окжетпес 30 4+4 6
Кубок Казахстана по футболу 2016 Тобол 1
Товарищеские матчи 2016 Казахстан 2
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Тобол 23 0+3 4
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Тараз 29 2+3 +1/-0 5
Кубок Казахстана по футболу 2015 Тараз 1
Товарищеские матчи 2015 Казахстан 1
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Тараз 2 2+0
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2014 Тараз 1
Чемпионат Европы по футболу 2016 Казахстан 2
Кубок Казахстана по футболу 2014 Тараз 2
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Тараз 22 4+0 4 1
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Тараз 2 2+0
Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году Восток 1
Кубок Казахстана по футболу 2013 Восток 2 1+0
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Восток 29 1+2 1 1
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес-М 1
Кубок Казахстана по футболу 2012 Окжетпес 3 0+1
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес 24 4+0 +2/-0 1 3
Первенство Казахстана 2011. Первая лига Окжетпес 22 7+0 +1/-0 3
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