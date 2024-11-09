Названы пять кандидатов на пост президента КФФ

Больше двух лет главой Казахстанской федерации футбола (КФФ) являлся Адлет Барменкулов. Но 8 ноября 2024 года он объявил о своем уходе из федерации. Теперь появился список из пяти кандидатов на вакантную должность, сообщают Vesti.kz.

По информации Kazfootball.kz, на освободившееся кресло могут претендовать Тимур Турлов, Дархан Калетаев, Нурлан Уранхаев, Ермек Маржикпаев и Берик Каниев. Подробнее о каждом из них можете прочитать по ссылке в источнике.

Пока это неофициальный список и количество кандидатов может увеличиться.

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