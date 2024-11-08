Барменкулов покинул пост президента КФФ

Адлет Барменкулов покинул пост президента Казахстанской федерации футбола, сообщают Vesti.kz, которым подтвердили в КФФ.

В этой должности он находился с 2022 года. Во время его правления сборная Казахстана достигла значительных успехов, которые многие считают самым успешным периодом в истории команды.

В отборочном цикле чемпионата Европы-2024 казахстанская сборная показала лучшие в своей истории результаты в квалификациях на Евро - до последнего претендовала на прямую путевку в финальную часть континентального турнира.

В Лиге наций команда заняла первое место в группе C, соревнуясь с командами Азербайджана, Словакии и Беларуси. Этот успех позволил ей подняться в дивизион B. При нем национальную сборную возглавил известный российский специалист Станислав Черчесов, под руководством которого она выступает в новом розыгрыше Лиги наций.