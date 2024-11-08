В казахстанской федерации футбола рассказали о новом президенте

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола официально объявила об уходе Адлета Барменкулова с поста президента КФФ, передают Vesti.kz.

Барменкулов покинул пост президента КФФ

Касательно его преемника отмечается, что согласно Уставу КФФ, новый президент будет избран на Внеочередной Конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее.

Барменкулов стал президентом КФФ в феврале 2022 года.

"С этого момента начался беспрецедентный период роста и прогресса для нашего футбола. Под его руководством были реализованы амбициозные и масштабные проекты, направленные на популяризацию массового футбола, развитие женского футбола и создание первоклассной футбольной инфраструктуры для массового футбола. За два года открыто 13 полноразмерных футбольных полей по всей стране в рамках проекта ALAN, который позволил подарить тысячам детей и молодежи возможность заниматься футболом на качественных и современных площадках. В стране произошел "футбольный бум", объединив миллионы болельщиков со всех регионов страны. Футбол стал доступен всем, включая инклюзивный футбол, который открывает возможности для людей с ограниченными возможностями заниматься этим видом спорта наравне с другими. Благодаря усилиям Барменкулова, наш футбол вышел на новый уровень, и о Казахстане узнали в Европе, что открыло нам двери к более тесному международному сотрудничеству и обмену опытом со многими международными организациями. Колоссальную поддержку оказывали лично президенты ФИФА и УЕФА. Запуск Академии футбольного менеджмента совместно с AlmaU стал важным шагом в развитии профессиональных футбольных менеджеров, которые будут вести наш футбол вперед", - говорится в заявлении КФФ.

Добавим, что при Барменкулове сборную Казахстана возглавил известный российский специалист Станислав Черчесов, под руководством которого она выступает в новом розыгрыше Лиги наций.

14 ноября казахстанцы примут дома Австрию, а 17-го числа сыграют в гостях с Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.