Сборная Казахстана одержала первую победу на ЧА в Алматы

Сегодня, 8 ноября, сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на чемпионате Азии в Алматы. Соперником был Китай, передают Vesti.kz.

Казахстанцы победили со счетом 6:1. У хозяев льда отличились Дмитрий Бреус (17-я минута, 51-я, 57-я), Андрей Буяльский (31-я), Дмитрий Гренц (45-я) и Евгений Королинский (45-я). В составе соперника одну шайбу отыграл Мингу Чжан (27-я).

В стартовой игре подопечные Олега Болякина уступили Южной Корее (1:4).

9 ноября казахстанская сборная встретится с Японией.

На первом в истории ЧА выступают только четыре команды, а турнир проходит по круговой системе.

Напомним, сборная Казахстана в этом году не смогла завоевать путевку на Олимпиаду-2026 по итогам отборочного турнира в Братиславе.