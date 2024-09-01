Сборная Казахстана узнала судьбу путевки на Олимпиаду-2026

В заключительном матче олимпийского отборочного турнира сборная Казахстана по хоккею в Братиславе сыграла с командой Словакии, передает Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Словакии, которая и получила путевку на Олимпиаду-2026. Автором единственной шайбы стал Никита Михайлис.

Таким образом, лицензию на Олимпиаду завоевала сборная Словакии.

Ранее, казахстанцы обыграли Венгрию и Австрию, заняв второе место в группе.

Дракой завершился матч Казахстана за путевку на Олимпиаду-2026

