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Сборные (хоккей)
Вчера 23:21
 

Сборная Казахстана узнала судьбу путевки на Олимпиаду-2026

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Сборная Казахстана узнала судьбу путевки на Олимпиаду-2026 ©КФХ

В заключительном матче олимпийского отборочного турнира сборная Казахстана по хоккею в Братиславе сыграла с командой Словакии, передает Vesti.kz.

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В заключительном матче олимпийского отборочного турнира сборная Казахстана по хоккею в Братиславе сыграла с командой Словакии, передает Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу Словакии, которая и получила путевку на Олимпиаду-2026. Автором единственной шайбы стал Никита Михайлис.

Таким образом, лицензию на Олимпиаду завоевала сборная Словакии. 

Ранее, казахстанцы обыграли Венгрию и Австрию, заняв второе место в группе.

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Сборная РК по хоккею Олимпиада-2026

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