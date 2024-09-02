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"Бешикташ" выиграл третий матч с Зайнутдиновым в заявке

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"Бешикташ" выиграл третий матч с Зайнутдиновым в заявке ©bjk.com.tr

"Бешикташ" одержал третью победу подряд в чемпионате Турции по футболу, расправившись на своем поле с "Сивасспором", передают Vesti.kz

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"Бешикташ" одержал третью победу подряд в чемпионате Турции по футболу, расправившись на своем поле с "Сивасспором", передают Vesti.kz

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Встреча четвертого тура прошла в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк" и завершилась со счетом 2:0. Голы в активе Чиро Иммобиле (27-я минута с пенальти) и Жедсона (89-я).

Универсал сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку "Бешикташа" на матч, но на поле не вышел.

"Бешикташ" с 9 очками идет третьим в турнирной таблице, а "Сивасспор" с 4 баллами располагается на десятом месте.

15 сентября "Сивасспор" на своем поле встретится с "Газиантепом", а "Бешикташ" в этот день на выезде сыграет с "Трабзонспором".

Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбол Турция

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