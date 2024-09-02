Разгромом обернулся матч "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в АПЛ
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Футболисты "Манчестер Юнайтед" потерпели чувствительное поражение от "Ливерпуля" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.
Футболисты "Манчестер Юнайтед" потерпели чувствительное поражение от "Ливерпуля" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 0:3. В составе гостей дубль оформил Луис Диас (35-я минута, 42-я), а также отличился Мохамед Салах (56-я).
После этой виктории "Ливерпуль" с 9 очками идет вторым в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" с 3 баллами находится на 14-й строчке.
Четвертый тур состоится 14 сентября: "Ливерпуль" дома примет "Ноттингем Форест", а "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Саутгемптоном".
The first of two for Diaz at Old Trafford 🎯 pic.twitter.com/pCswFNaRFG— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2024
The Salah pass 💫— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2024
The Lucho finish 👏 pic.twitter.com/RP2kpeAbPU
September 1, 2024
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|3
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|5
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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