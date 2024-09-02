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Разгромом обернулся матч "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в АПЛ

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Разгромом обернулся матч "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в АПЛ ©x.com/ManUtd

Футболисты "Манчестер Юнайтед" потерпели чувствительное поражение от "Ливерпуля" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Футболисты "Манчестер Юнайтед" потерпели чувствительное поражение от "Ливерпуля" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 0:3. В составе гостей дубль оформил Луис Диас (35-я минута, 42-я), а также отличился Мохамед Салах (56-я).

После этой виктории "Ливерпуль" с 9 очками идет вторым в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" с 3 баллами находится на 14-й строчке.

Четвертый тур состоится 14 сентября: "Ливерпуль" дома примет "Ноттингем Форест", а "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Саутгемптоном".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5 Ньюкасл Юнайтед 3 2 1 0 4-2 7
6 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
8 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
10 Тоттенхэм Хотспур 3 1 1 1 6-3 4
11 Челси 3 1 1 1 7-5 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
14 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 2-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Кристал Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
17 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
18 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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Манчестер Юнайтед Ливерпуль АПЛ Футбол

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