Разгромом обернулся матч "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в АПЛ

Футболисты "Манчестер Юнайтед" потерпели чувствительное поражение от "Ливерпуля" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 0:3. В составе гостей дубль оформил Луис Диас (35-я минута, 42-я), а также отличился Мохамед Салах (56-я).

После этой виктории "Ливерпуль" с 9 очками идет вторым в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайтед" с 3 баллами находится на 14-й строчке.

Четвертый тур состоится 14 сентября: "Ливерпуль" дома примет "Ноттингем Форест", а "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Саутгемптоном".

The first of two for Diaz at Old Trafford 🎯 pic.twitter.com/pCswFNaRFG