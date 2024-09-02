В сборной Казахстана нашли виновных в невыходе на Олимпиаду-2026

По итогам квалификации сборной Казахстана по хоккею не удалось завоевать путевку на Олимпийские игры-2026. В решающем матче последовало поражение от Словакии (1:3). Главный тренер казахстанской команды Олег Болякин подвел итоги встречи в Братиславе, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана узнала судьбу путевки на Олимпиаду-2026

- Олег Владимирович, каков итог матча? Старт вышел неудачным, игра складывалась в пользу соперника. Что помешало удачно начать?

- Мы предупреждали ребят, особенно наших молодых игроков, что для них это будет важный опыт. Однако отношение к своим обязанностям должно быть более серьезным. К сожалению, не все молодые парни справились с психологическим давлением. В первом периоде соперник доминировал. Во втором периоде мы перестроили игру, начали нормально играть, но затем последовало сомнительное удаление, которое позволило сопернику вновь захватить инициативу и забить третий гол. Там тоже была ошибка - потеряли свой сектор. В третьем периоде играли достаточно хорошо, ребята выполняли задания, была хорошая работа под воротами, но, к сожалению, не хватило одного шага. Осталась горечь, но я поблагодарил ребят за их усилия, претензий ни к кому нет. Мы одна команда, одна семья, независимо от ошибок, - приводит его слова пресс-служба КФХ.

- В третьем периоде команда перестроилась и доминировала в некоторых моментах. Чего именно не хватало?

- Не хватало мастерства, поскольку пришлось молодых ребят посадить, и мы играли в три звена. Сочетания работали, но не хватало свежести, потому что это энергозатратный хоккей. В третьем периоде уже не было вариантов. Мы предлагали ребятам начать играть в такой хоккей раньше, но пока они перестраивались, пока думали, соперник получил инициативу из-за необоснованных удалений.

- Какой итог можно подвести по турниру? Большинство игроков никогда ранее не участвовали в олимпийской квалификации.

- Итог турнира таков, что нам не хватило квалификации игроков, не имевших опыта в международных турнирах, где цена ошибки или удалений может оказаться решающей. Мы предупреждали, что необоснованные удаления недопустимы, но одни и те же игроки продолжают совершать эти ошибки. Пока игрок сам не осознает, что такие удаления приводят к тому, что команда начинает с 0:1 и теряет инициативу, будет сложно избежать этих ошибок. Это тратит лишнюю энергию, эмоции и силы. Надеюсь, они осознают это и начнут прибавлять. Но пока они топчутся на месте. Мы взяли их на турнир с надеждой, что они своей энергией дадут возможность отдохнуть нашим ведущим игрокам. Однако, судя по их выступлению, они проиграли все свои микроматчи. Когда они выходят на лед, у нас начинается паника, потому что они отдают инициативу, и нам приходится ее забирать, прилагая дополнительные усилия.

- Можно ли сказать, что эта сборная - лучшая на данный момент? Были ли игроки, на которых рассчитывали, но не смогли их задействовать?

- На данный момент, думаю, что три звена точно - это наши лучшие игроки. Однако физическое состояние Аркадия Шестакова и Леонида Метальникова оставляет желать лучшего. Они, видимо, приехали после большой нагрузки, готовясь к регулярному чемпионату, а мы готовились к квалификации. Им не хватило времени на адаптацию и восстановление, особенно Аркадию.

Напомним, перед матчем со словаками Казахстан в группе D обыграл Венгрию (5:2) и Австрию (2:1).