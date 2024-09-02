Садриддина Ахмедова раскритиковали за выходку после нокаута

Известный казахстанский эксперт по смешанным единоборствам и комментатор Айдар Махметов высказался по поводу победы соотечественника и боксера Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО) над американцем Антонио Тоддом (17-11, 9 КО), передают Vesti.kz.

Ахмедов финишировал соперника в первом раунде в рамках вечера бокса в Санта-Инезе (Калифорния, США).

Видео стремительного нокаута Садриддина Ахмедова в США

"26-летний и все еще перспективный казахский боксер Садриддин Ахмедов успешно вернулся на профессиональный ринг после почти 2-летнего перерыва. Садриддин впервые боксировал в США, в городе Санта-Инез, и уже в 1 раунде закончил техническим нокаутом свой поединок против опытного американского джорнимэна Антонио Тодда.

Бой прошел в среднем весе, в котором Ахмедов также раньше не дрался, выступая на вес ниже.

В целом, из-за скоротечности поединка, не удалось в полной мере оценить прогресс Садриддина. Но не понравилось излишне эмоциональное празднование после остановки, со взбиранием на канаты по всем углам ринга. Все-таки, не чемпионом мира стал, а победил очень среднего бойца, чередующего победы и поражения.

Мне кажется, радость и празднование должны быть соразмерны сопернику и статусу поединка…", - написал Махметов в своем телеграм-канале.

Напомним, что после этого боя Ахмедов принял судьбоносное решение, подробности - тут.

Ранее промоутер Геннадия Головкина высказался о будущем Садриддина.