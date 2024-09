Переломом челюсти закончился главный бой на вечере бокса

В Буэнос-Айресе (Аргентина) прошел вечер бокса, в его главном событии местный чемпион WBC Latino в суперлегком весе Хосе Анхель Габриэль Роса (27-0, 20 КО) встречался против мексиканца Джованни Страффона (26-7-1, 19 КО), передают Vesti.kz.

Развязка наступила в пятом раунде, когда Страффон был вынужден капитулировать, так как ему сломали челюсть. Да и в целом это было правильно с его стороны, поскольку слишком много ударов он пропустил, что чревато для здоровья.

Роса по-прежнему не знает поражений, для него это 27-я победа на профи-ринге, и 20-я нокаутом. Страффон потерпел седьмое поражение и третье досрочное при 26 выигрышах и одной ничьей.

Jose Angel Gabriel Rosa (27-0, 20 KOs) 🇦🇷 stopped Jovanni Straffon (26-7-1, 19 KOs) 🇲🇽 in the fifth round to claim the WBC Latino super lightweight title in Buenos Aires, Argentina.

