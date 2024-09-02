В "Барселоне" повторили достижение Неймара

Футболисты "Барселоны" на своем поле разгромили "Вальядолид" (7:0) в рамках четвертого тура испанской Ла Лиги. В составе каталонцев солировал Рафинья, оформивший хет-трик и занесший в свой актив одну голевую передачу, передают Vesti.kz.

По информации Barça Universal, Рафинья повторил достижение бывшего форварда "Барселоны" Неймара. Оба - единственные бразильцы, оформившие хет-трик и ассист в одном матче Ла Лиги за "Барселону" за последние 100 лет.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро. Сейчас он играет за саудовский "Аль-Хиляль", также в его карьере был "Сантос". Бразилец неоднократно пытался вернуться в "Барселону", но всякий раз получал отказ.

"Барселона" с 12 очками лидирует в турнирной таблице, "Вальядолид" с 4 баллами находится на 15-й строчке.

15 сентября "Вальядолид" на выезде сыграет с "Сельтой", а "Барселона" в этот день в гостях встретится с "Жироной".