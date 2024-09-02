Исторический камбэк случился в АПЛ

"Борнмут" сделал исторический камбэк в английской премьер-лиге (АПЛ). Команда уступала на выезде "Эвертону" 0:2 к 87-й минуте, а в итоге выиграла 3:2, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

Это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.

У "Эвертона" голы забили Майкл Кин (50-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (57-я). В составе "Борнмута" отличились Антуан Семеньо (87-я), Льюис Кук (90+2-я) и Луис Синистерра (90+6-я).

"Борнмут" с 5 очками после трех туров занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице, "Эвертон" после трех поражений подряд находится на последней, 20-й строчке.

14 сентября "Борнмут" на своем поле примет "Челси", а "Эвертон" на выезде встретится с "Астон Виллой".