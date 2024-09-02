Исторический камбэк случился в АПЛ
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"Борнмут" сделал исторический камбэк в английской премьер-лиге (АПЛ). Команда уступала на выезде "Эвертону" 0:2 к 87-й минуте, а в итоге выиграла 3:2, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.
"Борнмут" сделал исторический камбэк в английской премьер-лиге (АПЛ). Команда уступала на выезде "Эвертону" 0:2 к 87-й минуте, а в итоге выиграла 3:2, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.
Это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.
У "Эвертона" голы забили Майкл Кин (50-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (57-я). В составе "Борнмута" отличились Антуан Семеньо (87-я), Льюис Кук (90+2-я) и Луис Синистерра (90+6-я).
"Борнмут" с 5 очками после трех туров занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице, "Эвертон" после трех поражений подряд находится на последней, 20-й строчке.
14 сентября "Борнмут" на своем поле примет "Челси", а "Эвертон" на выезде встретится с "Астон Виллой".
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|3
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|5
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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