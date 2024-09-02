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Исторический камбэк случился в АПЛ

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Исторический камбэк случился в АПЛ ©x.com/afcbournemouth

"Борнмут" сделал исторический камбэк в английской премьер-лиге (АПЛ). Команда уступала на выезде "Эвертону" 0:2 к 87-й минуте, а в итоге выиграла 3:2, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

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"Борнмут" сделал исторический камбэк в английской премьер-лиге (АПЛ). Команда уступала на выезде "Эвертону" 0:2 к 87-й минуте, а в итоге выиграла 3:2, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

Это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.

У "Эвертона" голы забили Майкл Кин (50-я минута) и Доминик Калверт-Льюин (57-я). В составе "Борнмута" отличились Антуан Семеньо (87-я), Льюис Кук (90+2-я) и Луис Синистерра (90+6-я).

"Борнмут" с 5 очками после трех туров занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице, "Эвертон" после трех поражений подряд находится на последней, 20-й строчке.

14 сентября "Борнмут" на своем поле примет "Челси", а "Эвертон" на выезде встретится с "Астон Виллой".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5 Ньюкасл Юнайтед 3 2 1 0 4-2 7
6 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
8 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
10 Тоттенхэм Хотспур 3 1 1 1 6-3 4
11 Челси 3 1 1 1 7-5 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
14 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 2-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Кристал Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
17 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
18 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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