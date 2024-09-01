Казахстанец принял судьбоносное решение после исторической победы нокаутом

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (14-0, 12 КО) определилась со своим будущим после исторической победы в США, передает Vesti.kz.

Сегодня утром, 1 сентября, казахстанец провел дебютный бой на территории США и нокаутировал местного боксера Антонио Тодду (17-10, 9 КО). Поединок прошел в лимите среднего веса.

Сразу после победы он сделал заявление о своем будущем.

"Это был мой единственный бой в среднем весе. Дальше я планирую вернуться в свой первый средний вес и выступать там", - отметил Ахмедов.

Для 26-летнего Садриддина это был первый бой с декабря 2022 года. Он добился своей 14-й победы в карьере и 12-й досрочной. Что касается 30-летнего Тодда, то он потерпел уже 11-е поражение.