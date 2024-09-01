Рахмонов получил бой от UFC. Известен соперник и дата

Третий номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов и бывший чемпион дивизиона Камару Усман получили предложение от UFC о бое, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Спорт Шредингера.

По информации источника ресурса, казахстанец принял поединок и теперь ждет ответа нигерийца, который занимает второе место. Рассматриваются две возможные даты: 16 ноября и 23 ноября. Статус поединка точно неизвестен, но возможны варианты с главным или со-главным событием.

16 ноября пройдет турнир UFC 309 на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад говорил, что хотел бы выступить на UFC 309, но против выступил его тренер Луис Тэйлор - из-за работы Атлетической комиссии Нью-Йорка. Также Белал готов побиться на UFC 310 - это 14 декабря в Лас-Вегасе.

Напомним, Мухаммад завоевал титул UFC 27 июля, когда судейским решением победил Леона Эдвардса (22-4) и отобрал его у британца.

Рахмонов последний раз дрался в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1). Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.