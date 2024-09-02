Озвучены проблемы "Кайрата" после матча с "Астаной"

Прошли матчи 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу. В центральной игре "Кайрат" на своем поле уступил "Астане" (0:1), передают Vesti.kz.

Единственный гол решил судьбу матча "Кайрата" и "Астаны" в КПЛ

Телеграм-канал Серый CARDINAL озвучил проблемы алматинского клуба.

"Второй игровой день 19-го тура выдался гораздо менее ярким, чем первый. Разжился очком "Туран", удержавший выездную ничью с "Жетысу". Еще два аутсайдера играли в Караганде в битве за шесть очков. Нам показалось, что "Женис" покачественнее будет, однако по совокупности была равная игра, которая не завершилась забитыми голами. Возможно, астанчане не хотели обижать гостепреимных хозяев поля, которые их приютили на целый сезон. Если серьезно, то ответа на вопрос о том, кто ближе к вылету, матч не дал.

Равно как и неясно, кто фаворит в чемпионской гонке. Ожидалось, что "Кайрат" дожмет подуставшую "Астану". Но алматинцы сыграли плохо. Намного хуже, чем в первой игре между этими соперниками. Не знаем, чего не хватило "Кайрату", но некоторые кайратовские паблики подозревают в "отсутствии желания" Юлдошева. Хотя, нам кажется, дело не в нем, а в общекомандных скоростях. Трехкратные чемпионы Казахстана хорошо себя чувствуют, играя вторым номером. Но, когда необходимо атаковать самим, возникают проблемы. Возможно, дело в нехватке мощи впереди, возможно, немного проседает центр поля. Но во всяком случае это тренерские проблемы.

Если не брать в расчет "Астану" (да и она тоже), то никто из лидеров не показывает чемпионский футбол. Никто. Поэтому от концовки чемпионата можно ожидать чего угодно. На наш взгляд, из шести претендентов наибольшие шансы у "Актобе" и "Астаны". Но подпирать их будут "Кайрат" и "Ордабасы", и в какой-то степени также "Тобол" с "Елимаем". По итогам сентября совершенно точно определится двойка или тройка претендентов, которые и разыграют между собой чемпионский титул", - пишет источник.

Напомним результаты всех матчей 19-го тура: "Тобол" - "Атырау" (1:1), "Кайсар" - "Ордабасы" (2:1), "Актобе" - "Елимай" (1:3), "Жетысу" - "Туран" (0:0), "Кайрат" - "Астана" (0:1), "Шахтер" - "Женис" (0:0).