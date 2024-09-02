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Известны кандидаты на место Магомеда Адиева в "Ахмате"

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Известны кандидаты на место Магомеда Адиева в "Ахмате" ©ФК "Ахмат"

Руководство "Ахмата" рассматривает Сергея Игнашевича в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера после отставки Магомеда Адиева, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Руководство "Ахмата" рассматривает Сергея Игнашевича в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера после отставки Магомеда Адиева, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Однако Игнашевич не является основным претендентом на эту должность.

Ранее "Ахмат" официально объявил об увольнении Адиева. В СМИ также появились сообщения о том, что клуб может вернуть Сергея Ташуева, который уже работал с командой в прошлом.

Напомним, последним местом работы Сергея Игнашевича была "Балтика", которую он возглавлял с октября 2021 года. Этим летом Игнашевич покинул калининградскую команду после того, как клуб завершил сезон российской премьер-лиги на предпоследнем, 15-м месте и вылетел в первую лигу.

Адиев до "Ахмата" возглавлял сборную Казахстана по футболу, в которой пост главного тренера уступил соотечественнику Станиславу Черчесову.

В "Актобе" сделали заявление о Магомеде Адиеве

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3 Локомотив М 7 5 0 2 15-10 15
4 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
5 Динамо М 7 4 1 2 11-6 13
6 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
7 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10 Крылья Советов 7 2 0 5 6-13 6
11 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
14 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
15 Акрон Тл 7 1 2 4 7-13 5
16 Факел 7 1 1 5 3-14 4

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