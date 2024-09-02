В "Актобе" сделали заявление о Магомеде Адиеве
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Спортивный директор "Актобе" Сергей Доронченко прокомментировал слухи о возможном назначении россиянина Магомеда Адиева главным тренером команды, передают Vesti.kz.
Спортивный директор "Актобе" Сергей Доронченко прокомментировал слухи о возможном назначении россиянина Магомеда Адиева главным тренером команды, передают Vesti.kz.
"Актобе" уже уволил россиянина Дмитрия Парфенова с поста главного тренера, а Адиев покинул аналогичную должность в грозненском "Ахмате".
"Приход в наш клуб Магомеда Адиева? На сегодняшний день это слухи и разговоры. Мы недавно прекратили сотрудничество с Парфеновым, а сегодня выходной день. О новом главном тренере можно будет разговаривать на ближайшей неделе. Пока ничего нет", - рассказал Доронченко Sport24.
"Актобе" занимает второе место в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру в чемпионате "красно-белые" на своем поле проведут с "Жетысу".
Напомним, что до "Ахмата" Адиев тренировал сборную Казахстана по футболу. Ради работы в российском клубе он свой пост в национальной команде уступил соотечественнику Станиславу Черчесову.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|18
|9
|5
|4
|27-16
|32
|2
|Актобе
|18
|8
|7
|3
|29-19
|31
|3
|Елимай
|18
|8
|7
|3
|30-22
|31
|4
|Ордабасы
|16
|8
|6
|2
|26-14
|30
|5
|Кайсар
|17
|6
|7
|4
|18-19
|25
|6
|Тобол
|16
|6
|6
|4
|23-17
|24
|7
|Атырау
|16
|5
|8
|3
|16-11
|23
|8
|Астана
|14
|6
|3
|5
|15-12
|21
|9
|Жетысу
|18
|4
|8
|6
|14-20
|20
|10
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|11
|Туран
|15
|3
|4
|8
|11-22
|13
|12
|Женис
|16
|2
|4
|10
|9-25
|10
|13
|Шахтер
|17
|2
|3
|12
|7-28
|9
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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