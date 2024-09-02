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В "Актобе" сделали заявление о Магомеде Адиеве

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В "Актобе" сделали заявление о Магомеде Адиеве ©КФФ

Спортивный директор "Актобе" Сергей Доронченко прокомментировал слухи о возможном назначении россиянина Магомеда Адиева главным тренером команды, передают Vesti.kz.

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Спортивный директор "Актобе" Сергей Доронченко прокомментировал слухи о возможном назначении россиянина Магомеда Адиева главным тренером команды, передают Vesti.kz.

"Актобе" уже уволил россиянина Дмитрия Парфенова с поста главного тренера, а Адиев покинул аналогичную должность в грозненском "Ахмате".

"Приход в наш клуб Магомеда Адиева? На сегодняшний день это слухи и разговоры. Мы недавно прекратили сотрудничество с Парфеновым, а сегодня выходной день. О новом главном тренере можно будет разговаривать на ближайшей неделе. Пока ничего нет", - рассказал Доронченко Sport24.

"Актобе" занимает второе место в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру в чемпионате "красно-белые" на своем поле проведут с "Жетысу".

Напомним, что до "Ахмата" Адиев тренировал сборную Казахстана по футболу. Ради работы в российском клубе он свой пост в национальной команде уступил соотечественнику Станиславу Черчесову.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 9 5 4 27-16 32
2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31
3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31
4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30
5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25
6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24
7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23
8 Астана 14 6 3 5 15-12 21
9 Жетысу 18 4 8 6 14-20 20
10 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
11 Туран 15 3 4 8 11-22 13
12 Женис 16 2 4 10 9-25 10
13 Шахтер 17 2 3 12 7-28 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Адиев Магомед Актобе ФК КПЛ Ахмат ФК Футбол

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