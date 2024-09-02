В "Актобе" сделали заявление о Магомеде Адиеве

Спортивный директор "Актобе" Сергей Доронченко прокомментировал слухи о возможном назначении россиянина Магомеда Адиева главным тренером команды, передают Vesti.kz.

"Актобе" уже уволил россиянина Дмитрия Парфенова с поста главного тренера, а Адиев покинул аналогичную должность в грозненском "Ахмате".

"Приход в наш клуб Магомеда Адиева? На сегодняшний день это слухи и разговоры. Мы недавно прекратили сотрудничество с Парфеновым, а сегодня выходной день. О новом главном тренере можно будет разговаривать на ближайшей неделе. Пока ничего нет", - рассказал Доронченко Sport24.

"Актобе" занимает второе место в таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), набрав 31 балл после 18 матчей. Следующую игру в чемпионате "красно-белые" на своем поле проведут с "Жетысу".

Напомним, что до "Ахмата" Адиев тренировал сборную Казахстана по футболу. Ради работы в российском клубе он свой пост в национальной команде уступил соотечественнику Станиславу Черчесову.