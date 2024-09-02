Экс-футболисты КПЛ сыграют против "Астаны" в Лиге конференций. Кто они?

Сразу несколько бывших игроков клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) будут соперничать с "Астаной" в основной части Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz - о том, кто из старых знакомых встанет на пути казахстанской команды.

Начнем с того, что среди них нет игроков, ранее защищавших цвета "Астаны". Поэтому встреч со "своими" у сине-желтых не намечается. Зато будут игры против футболистов, которые ранее являлись боевыми единицами прямых конкурентов "Астаны" в КПЛ.

В октябре, ноябре и декабре "Астане" предстоит провести шесть матчей. 3 октября дома с сербской "Бачка-Тополой", 24 октября в гостях с валлийским "Нью-Сейнтсом", 7 ноября на выезде с кипрским "Пафосом", 28 ноября в родных стенах с португальской "Виторией", 12 декабря на своем поле с лондонским "Челси" и 19 декабря на чужом стадионе против кипрского АПОЭЛа.

Милан Радин

Бывшие игроки КПЛ представлены в двух клубах из вышеперечисленных. Уже в первом туре, 3 октября, "Астана" примет сербскую "Бачка-Тополу". В этом матче против команды Григория Бабаяна могут сыграть хорошо знакомые казахстанским зрителям полузащитник Милан Радин и защитник Маки Баньяк.

33-летний Радин на протяжении полутора лет выступал в составе "Актобе" (2018-2019). В 42 матчах за красно-белых отметился пятью голами и одной результативной передачей. За "Бачка-Тополу" серб играет с начала прошлого года.

29-летний Баньяк принадлежал "Кайрату" с лета 2021-го до конца прошлого года. За алматинцев он провел 45 матчей, забил два гола и столько же раз ассистировал партнерам. В прошлом году камерунец забил единственный гол в матче между "Кайратом" и "Астаной" в КПЛ (1:0, момент на главном фото). К нынешнему клубу присоединился в апреле текущего года.

Лаша Двали (справа)

Еще двое бывших игроков КПЛ могут сыграть с "Астаной" 19 декабря, в заключительном туре. АПОЭЛ на своем поле примет семикратных чемпионов Казахстана. В составе киприотов выступают грузинский защитник Лаша Двали и сербский полузащитник Радослав Петрович.

29-летний Двали провел в Казахстане первую половину сезона-2017, когда защищал цвета "Иртыша". В 17 матчах за павлодарцев он отметился голевой передачей. Лаша минувшим летом отыграл четыре матча без замен на Евро-2024 в составе сборной Грузии. За АПОЭЛ он играет с лета 2022-го.

35-летний Петрович тоже поиграл в Казахстане меньше полугода. В первой половине сезона-2023 он выступал в составе "Ордабасы". Проведя 14 матчей за шымкентцев, опытный опорник записал в актив один ассист. Именно оттуда летом прошлого года Радослав, на правах свободного агента, перебрался в АПОЭЛ. Этот футболист был участником ЧМ-2010 в ЮАР, проведя одну игру в составе сборной Сербии.

Радослав Петрович

Отметим, что в составах "Нью-Сейнтса", "Пафоса", "Витории" и "Челси" бывших игроков КПЛ нет. Тем не менее в составе лондонского клуба есть большое количество звездных футболистов, за "Пафос" играют бывшие и нынешние игроки сборной Хорватии Иван Шуньич и Ивица Ивушич, а в составе "Витории" можно найти экс-форварда сборной Португалии и участника Евро-2012 Нелсона Оливейру.

Для "Астаны" это седьмое попадание в основной турнир еврокубков. Четырежды клуб квалифицировался в Лигу Европы (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20), два раза - в Лигу конференций (2023/24, 2024/25), один раз - в Лигу чемпионов (2015/16).

Ранее мы оценили шансы "Астаны" провести мощную концовку чемпионата и выиграть золото КПЛ-2024.

Фото: ФК "Бачка-Топола" (1), ФК АПОЭЛ (2,3)©️