"Астана" замахнулась на чемпионство: хлопнули "Кайрат", есть запас очков и игры с лидерами

Победив в гостях "Кайрат" (1:0) на третий день после сложнейшего ответного матча с "Бранном" (3:0) в Лиге конференций, "Астана" заявила о своих серьезных амбициях и на внутренней арене. Команда Григория Бабаяна набрала отличную форму и полна уверенности в себе, а еще столичные влюбили себя даже болельщиков других команд - все благодаря героизму в еврокубковой квалификации.

Дела в премьер-лиге (КПЛ) в первой половине сезона шли у команды отвратительно. На момент выхода "Астаны" в основную часть Лиги конференций команда шла аж на десятом месте в турнирной таблице, имея несколько матчей в запасе. Но победа над лидерами первенства из "Кайрата" дают болельщикам столичных надежду, что и в КПЛ еще многого можно достичь. Корреспондент Vesti.kz задался вопросом - а может ли "Астана" стать чемпионом в этом году?

Благодаря победе над "Кайратом" и голу Марина Томасова команда поднялась с десятой строчки на восьмую. Сейчас в активе "Астаны" 21 набранный балл после 14 проведенных матчей в чемпионате. В то время как у большинства конкурентов по 18 матчей (только у "Тобола" и "Ордабасы" по 16 сыгранных игр).

Если посчитать таблицу по потерянным очкам, то "Астана" уступает только "Ордабасы". У тройки лидеров - "Кайрата" (32), "Актобе" (31) и "Елимая" (31) - по 18 сыгранных матчей позади. "Ордабасы" (30) отстает совсем немного, но имеет два матча в запасе.

Пусть у "Астаны" всего 21 балл в активе, зато аж четыре игры в запасе. Если в этих четырех матчах команда выиграет, то наберет 33 очка за тот же отрезок, за сколько "Кайрат", "Актобе" и "Елимай" набрали свои имеющиеся баллы. У "Ордабасы" же, при условии двух выигранных игр в запасе, будет 36 пунктов.

Поэтому говорить, что "Астана" вышла из чемпионской гонки из-за провального старта - как минимум преждевременно. Нельзя недооценивать фактор перенесенных ранее матчей. С другой стороны, нельзя заранее отдавать команде максимальное количество очков, так как осечки случаются у всех. А еще с октября у "Астаны" начнутся еврокубковые матчи, и играть на два фронта станет сложнее.

Поэтому, исходя из всего этого, столичным нужно максимально плодотворно провести сентябрьские игры, чтобы приблизиться к лидерам. В этом месяце у команды запланировано три матча в КПЛ. 15 числа - дома с "Кызыл-Жаром", 21 числа - в гостях с "Ордабасы", 29 сентября - в гостях с "Женисом". Как раз-таки последний матч с "Женисом" - это перенесенная встреча 18-го тура.

Еще две перенесенные игры - это гостевой матч 15-го тура против "Кайсара" и домашняя встреча 17-го тура с "Атырау". Четвертая игра в запасе - это лишь факт того, что соперники в оставшиеся месяцы проведут еще на матч меньше. Дело в том, что "Астана" уже пропустила оба тура, когда должна была играть с "Аксу", которого фактически нет в КПЛ-2024. Большинство конкурентов еще должны будут пропустить по одному туру в концовке сезона.

Теоретически "Астане" по силам стать чемпионом, тем более, что впереди еще есть очные матчи с "Ордабасы", "Елимаем", "Актобе" и "Тоболом". Но нельзя быть в этом уверенным, так как календарь у команды из-за участия в Лиге конференций будет плотным.

К примеру, во второй половине октября, после перерыва на матчи сборных, в календаре клуба есть недельный цикл, который включает в себя выезд в Семей против "Елимая", затем длительное путешествие в Уэльс против "Нью-Сейнтса" в Лиге конференций, а после этого домашняя игра с "Актобе". И это все, повторимся, включено в семидневный цикл. Но не исключено, что там тоже будут незначительные переносы игр на один-два дня.

Факт того, что "Астана" еще и проводит весь сезон вне дома, играя матчи на правах хозяев в Алматы, только добавляет сложностей команде Бабаяна. Но за полгода сине-желтые уже к этому привыкли. И у них нет выбора, кроме как играть и зарабатывать очки при любых обстоятельствах. Ведь сейчас есть риск не просто не побороться за чемпионство, но и оказаться без еврокубковой лицензии на следующий год.

Проиграй "Астана" вчерашний матч, или даже сыграй с "Кайратом" вничью, шансов на итоговое чемпионство было бы еще меньше, причем заметно. Но именно победа над "Кайратом", в полуослабленном состоянии, всего через два полных дня после изматывающего матча с "Бранном", может стать ключевой для семикратных чемпионов страны. Отсюда может начаться стремительный взлет "Астаны" в турнирной таблице, и от тура к туру идея по восхождению с десятого места может перестать казаться какой-то фантастикой.

Главными фаворитами по-прежнему являются другие клубы, находящиеся в топе в актуальной таблице. Но списывать со счетов "Астану" теперь уже никто не станет. Последние месяцы сезона будут очень и очень захватывающими.

Фото: ФК "Астана"©️