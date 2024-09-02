"Кайрат" не меняется при Кержакове. Его назначение - ошибка?

В этом сезоне "Кайрат" обозначил чемпионские амбиции, но даже после смены главного тренера игру алматинского клуба нельзя назвать стабильной и убедительной. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему период работы Александра Кержакова вызывает множество противоречий.

"Кайрат" декларировал цель о чемпионстве со старта сезона, но надо сказать, что условия при Кирилле Кекере и Кержакове разнились.

В первую очередь, это касается состава. Под Кержакова клуб летом сделал закупку, подписав сразу четырех иностранцев. Любопытно, что в этот же момент в аренду отправились сразу четыре воспитанника. Абсолютно очевидно, что один из главенствующих постулатов клуба о внедрении собственной молодежи отошел даже не на второй план. По сути, с приходом Кержакова в основе остались всего три казахстанца - Адилет Садыбеков, Андрей Ульшин и Еркебулан Сейдахмет. Но Адилет позже травмировался, и сейчас чаще других из местных играют Ульшин и Сейдахмет.

При Кержакове алматинцы провели девять матчей в чемпионате, из них проиграли два и еще дважды сыграли вничью. Набор очков средний, отнюдь не чемпионский, но клубу помогает оставаться в лидерах общий застой в лиге, где нет выделяющегося по результатам и игре претендента на титул.

Но еще больше удивляет игра "Кайрата". Глобально она не изменилась после ухода Кекера. Да, россиянин доверился Ульшину, который дал чуть больше конструктива в полузащите, но базовые принципы остались. Сочетание трех центральных защитников, много забросов за спину на Жоао или в борьбу для Сантаны, быстрые атаки. Но ведь это мы видели и при Кекере?

С точки зрения позиционной атаки "Кайрат" не сдвинулся с той точки, где находился при Кекере. Алматинцы по-прежнему плохо атакуют позиционно. А ведь у Кержакова добавились исполнители в атаку - белорусский инсайд Валерий Громыко и сербский латераль Юг Станоев.

Матч с "Астаной" поставил "Кайрат" в максимально неудобное положение, как в плане стилистики игры, так и в плане психологии. "Астана" после героического камбэка над "Бранном" имела право играть как угодно с "Кайратом", учитывая, что у них было минимум времени на восстановление.

"Астана", по большей части, оборонялась, да, была хорошая организация, но нельзя назвать ее идеальной. "Кайрат" поставили в условия, когда им надо было играть с позиции силы. И команда с этим совершенно не справилась. Рациональный план Бабаяна сработал на удивление хладнокровно. Пока "Кайрат" судорожно искал момент у чужих ворот, "Астана" забила с полумомента.

Это поражение отразило все игровые и стилистические минусы "Кайрата". Но главное, оно подтвердило, что спустя три месяца работы Кержакова новой команды мы не увидели.

Более того, Кержаков сильно увел крен в сторону контратакующего футбола, внедрил больше иностранцев в состав и отодвинул молодежь. Все это сделано ради потенциального чемпионства, но пока ни чемпионской игры, ни чемпионского хода по результатам мы не видим.

Возможно, это еще раз показывает и дефицит больших тренерских кадров в лиге среди иностранцев. Сейчас в КПЛ нет ни мастодонтов уровня Вайсса и Стойлова, ни по-настоящему интересных молодых тренеров с новаторскими идеями (какими были Шпилевский или Благоевич). В итоге, в группу еврокубков казахстанский футбол затащил местный тренер, а среди лидеров в КПЛ вновь идет Андрей Карпович (только уже в совсем другом клубе и условиях).

Фото: ФК "Кайрат"©, Алихан Сариев©