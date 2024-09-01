Единственный гол решил судьбу матча "Кайрата" и "Астаны" в КПЛ

Сегодня, 1 сентября, алматинский "Кайрат" провел матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги против "Астаны", передает Vesti.kz.

Игра прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Астаны". Единственный гол у победителей забил Марин Томасов.

Этот результат позволил "Кайрату" удержать лидерство в турнирной таблице, набрав 32 балла после 19 игр. В свою очередь, "Астана", с 21 очком оказалась на 8-ой строчке.

Отметим, что через несколько минут стартует последний матч тура между "Шахтером" и "Женисом", который пройдет в Караганде. Прямая трансляция будет на Sport Plus Qazaqstan.

Фото: Алихан Сариев.