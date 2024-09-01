Бывшие чемпионы Казахстана выявили главного аутсайдера КПЛ

Сегодня, 1 сентября, в Караганде местный "Шахтер" принимал дома астанинский "Женис" в рамках 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).

Таким образом, "Шахтер" набрал 9 очков и остался на последнем месте. В свою очередь, "Женис" заработал 10 баллов и оказался на предпоследней строчке.

Отметим, что "Астана" обыграла лидера чемпионата "Кайрата" (0:1), а "Жетысу" поделил очки с "Тураном" (0:0).

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