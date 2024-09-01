Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 21:58
 

Бывшие чемпионы Казахстана выявили главного аутсайдера КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Бывшие чемпионы Казахстана выявили главного аутсайдера КПЛ ©ФК "Шахтер"

Сегодня, 1 сентября, в Караганде местный "Шахтер" принимал дома астанинский "Женис" в рамках 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 1 сентября, в Караганде местный "Шахтер" принимал дома астанинский "Женис" в рамках 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).

Таким образом, "Шахтер" набрал 9 очков и остался на последнем месте. В свою очередь, "Женис" заработал 10 баллов и оказался на предпоследней строчке.

Отметим, что "Астана" обыграла лидера чемпионата "Кайрата" (0:1), а "Жетысу" поделил очки с "Тураном" (0:0).

Клуб-дебютант сенсационно вышел в ЛЧ! Там экс-звезды КПЛ и уроженец Казахстана
 

Женис ФК КПЛ Футбол Шахтер ФК

Реклама

Живи спортом!