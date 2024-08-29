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Лига чемпионов
Вчера 12:34
 

Клуб-дебютант сенсационно вышел в ЛЧ! Там экс-звезды КПЛ и уроженец Казахстана

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Клуб-дебютант сенсационно вышел в ЛЧ! Там экс-звезды КПЛ и уроженец Казахстана ©ФК "Слован"

Словацкий "Слован" стал участником основного турнира Лиги чемпионов 2024/25. В финальном раунде квалификации чемпионы страны одолели лучшую команду Дании "Мидтьюлланд". Важную роль в этом успехи сыграли люди, напрямую связанные с Казахстаном. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

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Словацкий "Слован" стал участником основного турнира Лиги чемпионов 2024/25. В финальном раунде квалификации чемпионы страны одолели лучшую команду Дании "Мидтьюлланд". Важную роль в этом успехи сыграли люди, напрямую связанные с Казахстаном. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

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На прошлой неделе клубы сыграли в Дании и не сумели выявить сильнейшего - 1:1. Поэтому все решалось уже на стадионе "Слована" в ответном противостоянии. В итоге хозяева одержали волевую победу: уступая со счетом 1:2 к 80-й минуте, сумели забить дважды в последней десятиминутке основного времени - 3:2.

Победный мяч в составе братиславцев на счету 30-летнего армянского вингера Тиграна Барсегяна. На 86-й минуте бывший игрок "Кайсара" и "Астаны" пушечным ударом в дальний нижний угол вывел свою команду в основной турнир Лиги чемпионов. Просто взгляните на это взятие ворот, которое свело с ума фанатов:

Так футболист, отыгравший три сезона в Казахстане, сыграл ключевую роль в успехе своего клуба. Впервые в современной истории турнира "Слован" оказался в Лиге чемпионов, пройдя через квалификацию. Для этого команде пришлось выбить четыре клуба: македонскую "Стругу" (6:3), словенский "Целе" (6:1), кипрский АПОЭЛ (2:0) и теперь "Мидтьюлланд" (4:3).

И как здесь не отметить, что это все заслуга главного тренера - 59-летнего Владимира Вайсса. Того самого, который на протяжении трех сезонов (2013, 2014, 2015) возглавлял "Кайрат". При нем алматинцы дважды выиграли Кубок Казахстана и трижды становились призерами КПЛ (две бронзы и серебро).

Для Вайсса это будет второй основной турнир Лиги чемпионов в тренерской карьере и первый за 19 лет. В сезоне 2005/06 он выводил в групповой этап другой братиславский клуб - ныне прекратившую существование "Артмедию". Тогда его подопечные заняли третье место в группе, набрав шесть очков.

Именитый тренер трудится в "Словане" с мая 2021 года, хотя он уже работал там в сезоне 2012/13. На протяжении трех сезонов подряд он выводил команду в группу Лиги конференций, а последние две кампании даже добирался до евровесны, доходя до 1/8 финала и до раунда плей-офф соответственно.

Но теперь Вайсса ждет совсем другой уровень, и это огромное достижение для всего словацкого футбола. Даже казахстанцам будет очень интересно понаблюдать за "Слованом" на таком уровне, тем более, что в команде есть хорошо знакомые люди.

Помимо Вайсса и Барсегяна вы можете знать еще двух связанных с Казахстаном игроков "Слована". Вчера в стартовом составе вышел и провел на поле 78 минут полузащитник Юлиус Сзоке. Этот 29-летний опорник на протяжении двух сезонов (2016, 2017) защищал цвета карагандинского "Шахтера".

А на скамейке запасных остался 28-летний крайний защитник из Чехии Юрий Медведев. Уроженец Актюбинской области на протяжении долгого времени считался кандидатом в сборную Казахстана. Было немало разговоров о вероятной смене его гражданства. Но в начале прошлого года Юрий окончательно закрыл этот вопрос, заявив, что в сборной Казахстана его не будет.

Юлиус Сзоке

Уже сегодня, 29 августа, в Монако состоится жеребьевка основного турнира Лиги чемпионов. Добавим, что с этого сезона формат проведения всех еврокубковых турниров претерпел заметные изменения. Теперь не будет никаких групповых этапов, зато появится швейцарская система.

Фото: ФК "Слован"©️

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