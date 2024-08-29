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Лига чемпионов
Вчера 14:50
 

Вайсс пригласил Смакова в клуб-сенсацию Лиги чемпионов

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Вайсс пригласил Смакова в клуб-сенсацию Лиги чемпионов ©ФК "Елимай"

Братиславский "Слован", которым руководит бывший главный тренер "Кайрата" Владимир Вайсс сенсационно вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. Осенью в расположение этого клуба может прибыть нынешний технический директор "Астаны" Самат Смаков, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Братиславский "Слован", которым руководит бывший главный тренер "Кайрата" Владимир Вайсс сенсационно вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. Осенью в расположение этого клуба может прибыть нынешний технический директор "Астаны" Самат Смаков, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Команда Вайсса в последнем раунде квалификации ЛЧ сломила сопротивление датского "Мидтьюлланда" и вышла в основной раунд турнира. 

Вайсс и Смаков хорошо знакомы друг с другом еще со времен совместной работы в алматинском "Кайрате". С тех пор Самат Кабирович поддерживает теплые отношения с тренером. Более того, Вайсс готов принять Смакова на стажировку в качестве тренера и показать, как функционирует клуб из Братиславы. 

Отметим, что в прошлом году Смаков руководил "Елимаем" в качестве главного тренера и привел семейский клуб к чемпионству в первой лиге. 

Вайсс работал в "Кайрате" в период с 2013 по 2015 год. Вскоре он четыре года руководил сборной Грузии, а с 2021 года возглавил "Слован", выиграв с братиславской командой три чемпионских титула в Словакии подряд.

Вайсс Владимир Смаков Самат Лига чемпионов Футбол

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