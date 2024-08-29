"Реал" не хочет отпускать Мбаппе в сборную Франции: Дешам ответил

Интересная ситуация сложилась вокруг звезды "Реала" и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

По данным RMC Sport, мадридский клуб хотел бы, чтобы Мбаппе не играл за национальную команду в сентябрьских матчах Лиги наций и тем самым отдохнул.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, в свою очередь, включил форварда в состав на предстоящие матчи против Италии и Бельгии, которые пройдут 6 и 9 сентября.

"Не знаю, откуда у вас эта информация. Я разговаривал с Килианом. Могу лишь сказать, что всегда есть проблема календаря, нового формата Лиги чемпионов, особенно после крупного соревнования. На самом деле никакой подготовки не было. Сезон будет очень, очень длинным. Тренерам придется управлять игроками. Он провел всего три игры за новый клуб с разными игроками. Нам придется привыкнуть друг к другу. Мне показалось, что он был в хорошей форме и полон энергии. После этого он всегда забивал голы, он здесь, и это его выбор. У него есть все необходимое, чтобы все шло хорошо", - приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" этим летом из "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента, подписав контракт до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.