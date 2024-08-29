Казахстанское дерби на US Open? Как Рыбакина и Путинцева идут навстречу друг другу

После трех игровых дней US Open-2024 в основной сетке турнира осталось лишь два представителя Казахстана в одиночном разряде - это Елена Рыбакина (№4) и Юлия Путинцева (№32). Трое казахстанцев из мужской сетки уже выбыли из дальнейшей борьбы. Теперь вся надежда только на лидеров женского отечественного тенниса. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о дальнейших перспективах обеих.

25-летняя Рыбакина и 29-летняя Путинцева сегодня проведут свои вторые матчи в Нью-Йорке (США). Елена скрестит ракетки с Джессикой Понше (№143) из Франции, а Юлия встретится с Синьюй Ван (№40) из Китая.

Путинцева и Ван сыграют на арене Grandstand первым запуском. Начало - в 20:00 по казахстанскому времени. Рыбакина и Понше появятся четвертым запуском на 17-м корте, ориентировочно в 01:15.

Если говорить о сегодняшних матчах, то Елену не должны ждать большие трудности в противостоянии с Понше. Француженка впервые в карьере играет в основной сетке US Open и сразу же пробилась во второй круг (лучшее достижение в карьере). Но на старте соревнований она обыграла китаянку Чжэн Сайсай (№1294), которая сейчас не входит даже в топ-1000.

Елена не показала образцовую игру и стабильность в первом круге, но даже в неоптимальных кондициях она должна добывать путевку дальше, ведь с оппозицией уровня Понше, при всем уважении к француженке, лидер казахстанского тенниса должна справляться без проблем.

Путь в третий круг у Рыбакиной более-менее прозрачный, как и в четвертый, так как в третьем раунде по сетке у казахстанки должна быть либо Каролин Возняцки (№71), либо Рената Сарасуа (№92). Большие сложности могут возникнуть уже в четвертом круге, где в оппозиции может быть либо Анна Калинская (№15), либо Беатрис Хаддад-Майя (№21). Обе имеют по две победы над Еленой.

Забегать дальше пока нет смысла, но примерную картину по ближайшим матчам вы понимаете. Интересно, что казахстанское дерби возможно в четвертьфинале. Но у Путинцевой сетка к возможному дерби куда сложнее.

Уже сегодня она сыграет с Ван, которой проиграла все три матча, два из которых - в этом году. А в следующем круге есть большая вероятность встретиться с итальянкой Жасмин Паолини (№5), которая проводит очень плодотворный сезон.

Есть вопросы касательно сегодняшнего матча Путинцевой, хотя, безусловно, у нее куда больше опыта, чем у Синьюй. И если победить удастся, а в следующем раунде оппоненткой станет Паолини, то безоговорочным фаворитом противостояния будет именно итальянка. А в четвертом круге не исключен очный матч с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (№88). Правда, Юлия ведет у нее в личных встречах - 3:2.

Выходит, что для того, чтобы случилось казахстанское дерби за выход в полуфинал, Юлии нужно обыграть неудобную для себя Ван, сотворить сенсацию в матче с Паолини и побороться с Осакой. Конечно, Паолини и Осака могут и не дойти до матча с Путинцевой, но шансов на то, что они это сделают - больше. Да и Рыбакиной нужно пройти троих соперниц, в том числе неудобных Калинскую или Хаддад-Майю.

Стоит отметить, что Рыбакина выступает в Нью-Йорке только в одиночном разряде. А вот Путинцева примет участие и в паре. Причем сегодня же, после игры с Ван, она сыграет встречу первого круга в паре вместе с канадкой Лейлой Фернандес . Их ждет противостояние с первыми сеяными - канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф

Добавим, что кроме Рыбакиной и Путинцевой из активных казахстанских игроков осталась Анна Данилина. Она сыграет в женской паре, а также будет защищать прошлогодний титул в миксте с финном Харри Хелиоваарой.