В Турции сообщили о судьбе Зайнутдинова в"Бешикташе"
Турецкое издание Haberturk.com прокомментировало ситуацию казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе", передают Vesti.kz.
Турецкое издание Haberturk.com прокомментировало ситуацию казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе", передают Vesti.kz.
"Зайнутдинов, которого "Бешикташ" подписал в прошлом году из московского ЦСКА, является одним из тех, кто не проходит в состав команды на новый сезон...
Хотя казахстанского футболиста, которого главный тренер команды Джованни ван Бронкхорст до сих пор не включал в состав, просили оценить поступающие предложения от других клубов.
Бахтияр отклонил предложения "Зенита", а затем московского "Динамо", потому что не хотел возвращаться в Россию.
26-летний футболист, получающий зарплату в 1,2 миллиона евро, был куплен за 4,5 миллиона евро.
Как и в случае с Венсаном Абубакаром, Алексом Окслейдом-Чемберленом и Дэниелом Амарти, "Бешикташ" продолжит вести переговоры об уходе Бахтияра", - пишет издание.
Напомним, Зайнутдинов не является легионером в турецкой Суперлиге. Также в его карьере были "Ростов", "Астана" и "Тараз". С 2018 года привлекается в сборную Казахстана.
Его контракт с "Бешикташем" истекает 30 июня 2027-го.
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