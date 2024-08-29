В Турции сообщили о судьбе Зайнутдинова в"Бешикташе"

Турецкое издание Haberturk.com прокомментировало ситуацию казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе", передают Vesti.kz.

"Зайнутдинов, которого "Бешикташ" подписал в прошлом году из московского ЦСКА, является одним из тех, кто не проходит в состав команды на новый сезон...

Хотя казахстанского футболиста, которого главный тренер команды Джованни ван Бронкхорст до сих пор не включал в состав, просили оценить поступающие предложения от других клубов.

Бахтияр отклонил предложения "Зенита", а затем московского "Динамо", потому что не хотел возвращаться в Россию.

26-летний футболист, получающий зарплату в 1,2 миллиона евро, был куплен за 4,5 миллиона евро.

Как и в случае с Венсаном Абубакаром, Алексом Окслейдом-Чемберленом и Дэниелом Амарти, "Бешикташ" продолжит вести переговоры об уходе Бахтияра", - пишет издание.