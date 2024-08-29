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Олимпиада-2026
Вчера 19:10
 

7 шайбами и хет-триком закончился стартовый матч Казахстана в отборе ОИ-2026

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7 шайбами и хет-триком закончился стартовый матч Казахстана в отборе ОИ-2026 ©icehockey.kz

Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы над Венгрией на предолимпийском квалификационном турнире в Братиславе (Словакия), передают Vesti.kz.

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Сегодня, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы над Венгрией на предолимпийском квалификационном турнире в Братиславе (Словакия), передают Vesti.kz.

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Казахстанцы победили со счетом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил Никита Михайлис (16-я минута, 49-я, 54-я), а также отличились Дмитрий Бреус (32-я) и Максим Мухаметов (35-я). У проигравших шайбы забросили Доман Сзонгот (23-я) и Иштван Шофрон (36-я).

Следующую игру подопечные Олега Болякина проведут с Австрией 30 августа, а 1 сентября встретятся против Словакии. Победитель группы D получит путевку на Олимпийские игры-2026 в Италии.

Сборная РК по хоккею Венгрия Хоккей Олимпиада-2026

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