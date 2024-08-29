Джалолов сделал признание перед Президентом Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился со спортсменами после триумфа на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

В ходе встречи боксер тяжелого веса Баходир Джалолов рассказал о своей цели на профи-ринге.

"Даст Бог, я постараюсь завоевать четыре пояса в профессиональном боксе", - отметил он.

Напомним, мужская сборная Узбекистана по боксу была представлена во всех семи весах на ОИ-2024, в пяти из них были добыты золотые медали. Их авторами стали Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Абдумалик Халоков (до 57 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (до 71 кг), Лазизбек Муллажонов (до 92 кг) и Баходир Джалолов (свыше 92 кг).

При этом Дусматов и Джалолов стали двукратными чемпионами Олимпийских игр.

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