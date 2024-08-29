"Астана" сделала камбэк с голом на 91-й минуте и вышла в группу Лиги конференций

"Астана" провела ответный матч с норвежским "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 29 августа, в Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Астаны". В первой игре победили норвежцы - 2:0.

В составе казахстанского клуба дубль оформил Джеффри Чинеду (60-я минута, 81-я), а также отличился вышедший на замену Рамазан Каримов (90+1-я).

Таким образом, "Астана" победила по сумме двух игр (3:2) и завоевала путевку в групповой этап турнира.

Стоит отметить, что в целом астанчане провели мощный матч, в котором должны были забивать немало мячей, вот только их подвела слабая реализация моментов. Тот же Чинеду умудрился в первом тайме не забить с метра, благо после перерыва исправился.

"Астана" - единственный представитель от Казахстана в еврокубковой осени.