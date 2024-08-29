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Лига конференций
Вчера 21:11
 

В федерации обратились к "Астане" после выхода в еврокубковую осень

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В федерации обратились к "Астане" после выхода в еврокубковую осень ©ФК "Астана"

Казахстанская федерация футбола (КФФ) в соцсетях поздравила "Астану" с выходом в группу Лиги конференций после победы над норвежским "Бранном", передают Vesti.kz.

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Казахстанская федерация футбола (КФФ) в соцсетях поздравила "Астану" с выходом в группу Лиги конференций после победы над норвежским "Бранном", передают Vesti.kz.

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"Астана" сделала камбэк с голом на 91-й минуте и вышла в группу Лиги конференций

"Астана" в групповом этапе Лиги конференций УЕФА! В решающем матче плей-офф столичная команда разгромила соперника со счетом 3:0. Автором гола, выведшего команду в групповой этап, стал игрок сборной Рамазан Каримов.

Поздравляем, "Астану"! С еврокубковой осенью, Казахстан!", - говорится в сообщении КФФ.


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