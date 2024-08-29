В федерации обратились к "Астане" после выхода в еврокубковую осень

Казахстанская федерация футбола (КФФ) в соцсетях поздравила "Астану" с выходом в группу Лиги конференций после победы над норвежским "Бранном", передают Vesti.kz.

"Астана" сделала камбэк с голом на 91-й минуте и вышла в группу Лиги конференций