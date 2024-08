"Челси" избавился от футболиста за 113 миллионов

"Наполи" объявил о переходе нападающего "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку, передают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, 31-летний форвард подписал контракт с итальянским клубом до 2027 года, а сумма сделки составила 30 миллионов евро, тогда как в 2021-м лондонцы покупали его у "Интера" за 113 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукаку на правах аренды выступал за "Рому", за которую провел 32 матча в чемпионате Италии сезона-2023/24, забил 13 голов и сделал 3 ассиста.

В его карьере также были "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Андерлехт".

