Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Вчера 21:41
 

"Челси" избавился от футболиста за 113 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Челси" избавился от футболиста за 113 миллионов ©ФК "Наполи"

"Наполи" объявил о переходе нападающего "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Наполи" объявил о переходе нападающего "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку, передают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, 31-летний форвард подписал контракт с итальянским клубом до 2027 года, а сумма сделки составила 30 миллионов евро, тогда как в 2021-м лондонцы покупали его у "Интера" за 113 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лукаку на правах аренды выступал за "Рому", за которую провел 32 матча в чемпионате Италии сезона-2023/24, забил 13 голов и сделал 3 ассиста.

В его карьере также были "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Андерлехт".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 2 2 0 0 6-1 6
2 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 5-1 6
3 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
6 Ноттингем Форест 2 1 1 0 2-1 4
7 Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 2-1 4
8 Челси 2 1 0 1 6-4 3
9 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 3-2 3
10 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
11 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
12 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
13 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
14 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15 Лестер Сити 2 0 1 1 2-3 1
16 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 2-8 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Наполи ФК Челси Футбол Футбольные трансферы АПЛ

Реклама

Живи спортом!