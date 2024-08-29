"Челси" избавился от футболиста за 113 миллионов
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"Наполи" объявил о переходе нападающего "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку, передают Vesti.kz.
"Наполи" объявил о переходе нападающего "Челси" и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку, передают Vesti.kz.
По данным Transfermarkt, 31-летний форвард подписал контракт с итальянским клубом до 2027 года, а сумма сделки составила 30 миллионов евро, тогда как в 2021-м лондонцы покупали его у "Интера" за 113 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лукаку на правах аренды выступал за "Рому", за которую провел 32 матча в чемпионате Италии сезона-2023/24, забил 13 голов и сделал 3 ассиста.
В его карьере также были "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Вест Бромвич" и "Андерлехт".
Romelu is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 29, 2024
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLukaku pic.twitter.com/Z4R4x4LVkz
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|5
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|6
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|11
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|15
|Лестер Сити
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|17
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|18
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
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