Путинцева взяла реванш и приблизилась к дерби с Рыбакиной на US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№32) провела второй матч в основной сетке US Open-2024 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.

На стадии 1/32 финала она встретилась с китаянкой Синьюй Ван (№40), у которой выиграла со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

Соперницы провели на корте 2 часа и 8 минут. В ходе встречи Путинцева сделала 1 эйс и допустила 2 двойные ошибки, тогда как Синьюй выполнила 1 подачу навылет при 1 двойной ошибке.

Отметим, что ранее казахстанка проиграла все три матча Ван. Так что, можно сказать, реванш состоялся!

Следующую игру Путинцева проведет с сильнейшей в паре Каролина Плишкова (№44, Чехия) - Ясмин Паолини (№5, Италия).

Интересно, что на Открытом чемпионате США по теннису Путинцева может сыграть в четвертьфинале с соотечественницей Еленой Рыбакиной (№4), подробности - тут.