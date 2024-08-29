Бабаян высказался о триумфе "Астаны" в еврокубках и назвал самого сильного соперника

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян рассказал об итогах матча с "Бранном" в раунде плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

"Астана" сделала камбэк с голом на 91-й минуте и вышла в группу Лиги конференций

– Эмоции переполняют. Получился тяжелый матч во всех отношениях. Мы очень серьезно готовились, каждый день были теории, мы знали ошибки соперника, которые мы не использовали в выездном матче. Мы понимали, что нужно будет давить с первых минут, должны играть в энергозатратный футбол. У нас было столько моментов в первом тайме, что все можно было решить уже тогда, но самое главное, что мы не бросили играть и ребята бились до последней минуты. Когда ты работаешь, как единый механизм, голы приходят. В первую очередь я хотел бы сказать спасибо ребятам, они сделали для Казахстана невероятное событие. Большой футбол до 19 декабря будет в Казахстане, это дорогого стоит. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые гнали нас вперед, хоть мы играли не на родной "Астана Арене", поддержка была сумасшедшая, мы чувствовали это. Спасибо руководству клуба, которое верило в нас до конца, создавало все условия для того, чтобы мы могли ни на что не отвлекаться и полностью сконцентрироваться на своей работе. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу, которые проделали очень большую работу и всем тем, кто причастен к этой победе, всем работникам клуба, только когда вместе смотрим в одну сторону, можно достичь таких побед. Еще раз хочу поздравить всю страну, это большая реклама нашей страны, "Астаны"! Дождемся завтрашней жеребьевки, - приводит его слова пресс-служба клуба.

– Почему не сыграл сегодня Марочкин?

– У Саши были небольшие проблемы. Но мы понимали, что в ответном матче мы будем больше доминировать, будем больше с мячом, нас будут пытаться давить и мы должны правильно выходить из-под давления. Поэтому поставили Колаицу, у него в плане работы с мячом чуть больше качеств, чем у Марочкина. Но Саша компенсирует это борьбой. Сегодня мы сделали такой выбор, но не важно кто играл, была команда. Скамейка жила каждым моментом, каждый был готов выйти, помочь и отдаться полностью. Посмотрите, как вышел Куат. Он пластался на 95-й минуте, когда нас расстреливали с 11-метровой отметки, и так был готов сделать каждый.

– Что сказали команде в перерыве?

– Мы хотели быстро забить, потратили много сил, но мы понимали, что если что-то не пойдет, мы должны будем действовать так, как действовали во втором тайме. Нам нужно было сыграть сзади строго, чтобы не дать сопернику почувствовать свой футбол. Нам это удалось. Вы видели, сколько сил мы потратили, сколько было борьбы, "Бранн" - это очень непростой соперник. Была потрясающая командная работа, поэтому эта победа дорогого стоит.

– В группе будет "Челси", "Фиорентина". Не думали, кого бы из соперников хотели видеть?

– Нет, кто попадет, тот попадет.

– Вы уже третий раз выводите команду в группу еврокубков. Можно ли сказать, что в этом году это все-таки особенный результат?

– Наверное, то, что мы вышли со второго раунда Лиги конференции, у нас не было чемпионского пути, мы сыграли 6 матчей, 4 выиграли, 1 ничья, 1 поражение, это сложнейшая работа. Конечно, это особенная победа. Плюс еще мы играли не дома, это очень сложно. Но мы это сделали!

– По счету "Милсами" дал максимальный бой команде в Алматы. Кто же из соперников на ваш взгляд был самым сильным?

– "Бранн", это даже не должно обсуждаться. Посмотрите на состав, на школу работы с мячом, как они видят, принимают, играют. Они на порядок выше всех предыдущих наших соперников.

– Выход Каримова – тактический ход или вынужденная мера?

– Мы планируем замены, понимаем, кто и когда должен выйти. Здесь Джеффри попросил замену, мы не стали рисковать. И так сложилось, что он забил первым касанием, значит мы делаем все правильно.

– Будет ли ротация перед матчем с "Кайратом"?

– Мы опережаем события, думаю, что у футболистов будет долгая ночь. Нужно накопить эмоции. Сегодня был просто бешенный выхлоп эмоций, есть опустошение. Завтра будет день на восстановление, а послезавтра – уже предыгровой день. Понятно, что команда заслужила праздник, но нам нужно за два дня сделать все, чтобы попытаться их восстановить. Мы понимаем, что будет сложный матч, поэтому возможно будет ротация. Но я всегда футболистам говорил, что майка "Астаны" - она тяжелая, потому что мы подняли очень высоко планку, и не имеем права ее опускать. У нас нет проходных матчей, все важные, и футболисты должны уметь быстро перестраиваться. Только так, по другому в больших клубах быть не может.

– Была критика в первой половине сезона. Когда был переломный момент, когда пришло понимание, что "Астана" выходит из кризиса и готова к большим победам?

– Я никогда не сомневался в этом, и те игры, которые мы проигрывали, мы не играли плохо. Конечно, не все матчи играли хорошо, но не было катастрофичных матчей. Мы понимали, кого нам нужно взять, знали, где у нас проблемы. Мы занимались вместе с руководством клуба усилением и в нужный момент мы взяли точечно именно тех футболистов, которые внесли конкуренцию и дали баланс. Это было самым важным моментом.

– За "Астану" болеют довольно неплохо и в Алматы. Чувствовали ли вы то, что клуб уже стал общеказахстанским брендом?

– Я на установке сказал ребятам, что когда играет любая команда в квалификации еврокубков, болельщики объединяются, потому что мы представляем страну. Поэтому мы не сомневались, что за нас будут болеть. Я уже говорил, что была потрясающая атмосфера, за что спасибо болельщикам!