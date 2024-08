Путинцева за 6 минут получила грозную соперницу на US Open

Определилась следующая соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№32) на US Open-2024 в матче 1/32 финала Каролина Плишкова (№44, Чехия) - Ясмин Паолини (№5, Италия), передают Vesti.kz.

Спустя шесть минут после начала игры Плишкова получила травму и была вынуждена покинуть корт. В итоге Паолини практически без борьбы вышла в третий круг.

Jasmine Paolini moves on to R3 after Karolina Pliskova is forced to retire. pic.twitter.com/WiM4inykCB