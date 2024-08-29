Новый формат Лиги чемпионов: "Реал", "Барселона" и другие гранды узнали своих соперников
В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25, который будет проводиться в обновленном формате, передают Vesti.kz.
В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25, который будет проводиться в обновленном формате, передают Vesti.kz.
Итоги жеребьевки:
Групповой этап станет одной лигой с 36 клубами. Команды проведут восемь матчей с разными соперниками (по четыре дома и на выезде).
Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. С этого момента розыгрыш будет проходить в формате обычного плей-офф.
Для команд, занявших места с 25-го и ниже, еврокубковый сезон завершится.
Расписание матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25:
Общий этап
Тур 1: 17-19 сентября 2024 года
Тур 2: 1/2 октября 2024 года
Тур 3: 22/23 октября 2024 года
Тур 4: 5/6 ноября 2024 года
Тур 5: 26/27 ноября 2024 года
Тур 6: 10/11 декабря 2024 года
Тур 7: 21/22 января 2025 года
Тур 8: 29 января 2025 года
Плей-офф
Стыковые матчи: 11/12 и 18/19 февраля 2025 года
1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года
1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года
1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года
Финал
31 мая 2025 года
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