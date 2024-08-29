Роналду сделал заявление о переходе в европейский клуб

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду намекнул на возможность своего перехода в один из европейских клубов для участия в Лиге чемпионов. Об этом он заявил после получения награды как лучшему бомбардиру в истории турнира, передают Vesti.kz.

"Эта награда имеет для меня огромное значение. Лига чемпионов — это важнейший турнир для любого футболиста, и я был рад быть его частью. Все эти рекорды и победы — особенные моменты в моей карьере. У меня остались замечательные воспоминания о Лиге чемпионов. Возможно, в будущем я снова приму участие в этом турнире", — сказал Роналду во время жеребьевки Лиги чемпионов.

39-летний португалец сейчас выступает за "Аль-Наср", с которым у него действует контракт до 2025 года. В Европе он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Ранее прошла жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2024/25, он пройдет в новом формате, с итогами можно ознакомиться здесь.