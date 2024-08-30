"Это очень тревожно". Как отреагировали на решение Рыбакиной на US Open

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал решение четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной сняться с Открытого чемпионата США по теннису, передают Vesti.kz.

Казахстанка не вышла на матч второго круга US Open против Джессики Понше (№143) из Франции.

"Рыбкина снялась с 8 крупных соревнований в этом сезоне.

Дубай - желудочно-кишечное заболевание.

Индиан-Уэллс - заболевание желудочно-кишечного тракта.

Рим - болезнь.

Берлин - боль в животе (выбыла).

Истборн - изменение расписания.

Олимпиада - острый бронхит.

Торонто - острый бронхит.

Открытый чемпионат США - травма.

Душераздирающе видеть, как такая талантливая теннисистка и добрый человек вне корта имеет дело с этим.

Во многих важнейших событиях и моментах своей карьеры она не смогла бороться с этим.

Это становится очень тревожным.

Посылаю ей энергию исцеления", - пишет источник.

Ранее в третий круг соревнований пробилась другая казахстанка Юлия Путинцева (№32). 31 августа она сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (№5).