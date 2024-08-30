"Это очень тревожно". Как отреагировали на решение Рыбакиной на US Open
Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал решение четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной сняться с Открытого чемпионата США по теннису, передают Vesti.kz.
Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал решение четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной сняться с Открытого чемпионата США по теннису, передают Vesti.kz.
Казахстанка не вышла на матч второго круга US Open против Джессики Понше (№143) из Франции.
"Рыбкина снялась с 8 крупных соревнований в этом сезоне.
Дубай - желудочно-кишечное заболевание.
Индиан-Уэллс - заболевание желудочно-кишечного тракта.
Рим - болезнь.
Берлин - боль в животе (выбыла).
Истборн - изменение расписания.
Олимпиада - острый бронхит.
Торонто - острый бронхит.
Открытый чемпионат США - травма.
Душераздирающе видеть, как такая талантливая теннисистка и добрый человек вне корта имеет дело с этим.
Во многих важнейших событиях и моментах своей карьеры она не смогла бороться с этим.
Это становится очень тревожным.
Посылаю ей энергию исцеления", - пишет источник.
Ранее в третий круг соревнований пробилась другая казахстанка Юлия Путинцева (№32). 31 августа она сыграет с итальянкой Ясмин Паолини (№5).
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